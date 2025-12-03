Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 3 डिसेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – मनाची चलबिचल होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक समाधानकारक असेल
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस सकारात्मक जाणार आहे
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्च वाढण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – ताणतणाव वाढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक समस्या जाणवण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – शेअर बाजारातून आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात प्रतिष्ठा वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागणार आहे
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस सकारात्मक घटना घडणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक कामे मार्गी लागणार आहे.
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियासोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीच्या तक्रारी वाढणार आहे
आरोग्य – जुने विकार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार पुढे ढकलावेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – व्यवसाय वाढीसाठी चांगले प्रस्ताव मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस हितशत्रूंचा त्रास जाणनण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्रारी जाणवणार आहे
आर्थिक – उधारउसनवारी टाळण्याची गरज आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद जाणवण्याची शक्यता आहे
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – नवे आर्थिक स्रोत मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सुखाचा ठरणार आहे
आरोग्य – पोटाचे विकार त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासाठी खर्च होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावारण प्रसन्नतेचे राहणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रवास होण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – अर्थ प्राप्तीचे मार्ग मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे