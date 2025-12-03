Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 3 डिसेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

सामना ऑनलाईन
|

>> योगेश जोशी, [email protected]

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरणार आहे
आरोग्य – मनाची चलबिचल होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक समाधानकारक असेल
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत दिवस सकारात्मक जाणार आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्च वाढण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – ताणतणाव वाढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक समस्या जाणवण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उंचावणार आहे
आर्थिक – शेअर बाजारातून आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात प्रतिष्ठा वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागणार आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस सकारात्मक घटना घडणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक कामे मार्गी लागणार आहे.
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियासोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीच्या तक्रारी वाढणार आहे
आरोग्य – जुने विकार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार पुढे ढकलावेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस संमिश्र ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहणार आहे
आर्थिक – व्यवसाय वाढीसाठी चांगले प्रस्ताव मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस हितशत्रूंचा त्रास जाणनण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्रारी जाणवणार आहे
आर्थिक – उधारउसनवारी टाळण्याची गरज आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद जाणवण्याची शक्यता आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – नवे आर्थिक स्रोत मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सुखाचा ठरणार आहे
आरोग्य – पोटाचे विकार त्रास देण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासाठी खर्च होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – घरातील वातावारण प्रसन्नतेचे राहणार आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रवास होण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – अर्थ प्राप्तीचे मार्ग मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – अचानक धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

काय धाडी… काय पोलीस…जा आता आतमध्ये! उद्धव ठाकरे यांचा सणसणीत टोला

मशालीच्या तेजाने विरोधक भस्म होतील! उद्धव ठाकरे यांचा ठाम विश्वास

नावे बदलण्याचे काम सुरूच; म्हणे, पीएमओ ‘सेवातीर्थ’ आणि राजभवन ‘लोकभवन’

फडणवीस स्पष्टच बोलले, शिंदेंशी वाद नाही पण मतभेद आहेत

ठाण्यात शिंदे गटाला खिंडार असंख्य कार्यकर्त्यांच्या हाती शिवबंधन

संसद दणाणली… व्होट चोर, गद्दी छोड! मोदी सरकार नमले; निवडणूक सुधारणांवर 9 डिसेंबरला चर्चा

आदित्य ठाकरे यांनी आयोगाला उघडे पाडले, मुंबईत 11 लाख नव्हे, 14 लाख दुबार मतदार

आजची मतमोजणी उच्च न्यायालयाने रद्द केली, नगर परिषद आणि पंचायतींचे निकाल 21 डिसेंबरला लागणार! एक्झिट पोलला लगाम… 20 डिसेंबरच्या निवडणुकीपर्यंत आचारसंहिता लागू राहणार

गोपनीयतेचा भंग; गद्दार आमदार संतोष बांगरवर गुन्हा दाखल