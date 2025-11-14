Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 14 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मेष

ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस मंगलमय ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – आर्थिक उत्पन्नाचे नवे प्रस्ताव मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

वृषभ

ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभफलदायक ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – दगदगीमुळे थकवा जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – कुटुंबियांसोबत शॉपिंगला जावे लागणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे

मिथुन

ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रवास होण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन उत्साही राहणार आहे
आर्थिक – सामाजिक क्षेत्रात प्रतिष्ठा वाढण्याचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे

कर्क

ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – मोठ्या धनलाभाचे चांगले योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे

सिंह

ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस संमिश्र ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मनावरील दडपण कमी होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाणार आहे

कन्या

ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस खर्च वाढण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – विनाकारण दडपण जाणवणार आहे
आर्थिक – अचानक खर्च वाढण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे

तूळ

ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस धनलाभाचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – शेअर बाजारातून धनलाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – नातेवाईक, मित्रमैत्रिणींच्या भेटीचे योग आहे

वृश्चिक

ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामांचा व्याप वाढणार आहे
आरोग्य – आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका
आर्थिक – सहकाऱ्यांना सोबत घेत कामे पूर्ण करा
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागणार आहे

धनु

ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस मनासारख्या घटना घडणार आहे
आरोग्य – प्रकृती उत्तम राहणार आहे
आर्थिक – जुन्या गुंतवणुकीतून धनलाभ होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाण्याची शक्यता आहे

मकर

ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीच्या तक्रारी वाढणार आहे
आरोग्य – जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – आर्थिक व्यवहार काळजीपूर्वक करा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे

कुंभ

ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – अंगदुखीचा त्रास होण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – भागीदारीबाबत निर्णय घेण्यासाठी चांगला दिवस आहे
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदाराचे चांगले सहकार्य मिळणार आहे

मीन

ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस आव्हाने वाढणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीकडे लक्ष द्यावे
आर्थिक – आर्थिक व्यवहारात कागदपत्रे तपासा
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे

 

