डहाणू लोकल फेऱ्या वाढणार कधी?

>> दयानंद पाटील

पश्चिम रेल्वेचे उपनगरीय कार्यक्षेत्र चर्चगेट ते डहाणू असे असून डहाणूपर्यंत उपनगरीय लोकल 2013 पासून सुरू झाली. चर्चगेट ते डहाणू रेल्वे मार्ग 124 किमी असून बोरिवली ते विरार हा 26 किमीचा रेल्वे मार्ग आहे तर विरार ते डहाणू हा 64 किमीचा रेल्वे मार्ग आहे. या मार्गावर धावणाऱ्या गाडय़ांचा वेग बोरिवली ते विरार ताशी 110 प्रति ताशी तर विरार ते डहाणू 130 प्रति ताशी असा आहे.

2008 पूर्वी बोरिवली ते विरारपर्यंत दोनच लोहमार्ग होते. या दोन लोहमार्गावरून खालीलप्रमाणे गाडय़ा धावत होत्या.

1. लोकल – 154

2. मेल/एक्स. – 48

3. मालगाडय़ा – 20

4. हॉलिडे स्पे. – 10

एकूण गाडय़ा – 232 फक्त अप

आज 2022 ला विरार ते डहाणूपर्यंत सुद्धा रेल्वेचे दोन लोहमार्ग आहेत आणि या लोहमार्गावरून खालीलप्रमाणे गाडय़ा धावत आहेत.

1. लोकल/शटल/मेमू – 31

2. मेल/एक्स. – 65

3. मालगाडय़ा – 50

4. हॉलिडे स्पे. – 25

एकूण गाडय़ा 171 फक्त अप

अशा परिस्थितीत असा प्रश्न विचारावासा वाटतो की, बोरिवली-विरार दरम्यान 154 लोकल धावू शकत होत्या तर विरार -डहाणू दरम्यान फक्त 31 लोकल/शटल/मेमू धावत आहेत मग इतकी मोठी तफावत का?

डहाणू लोकल फेऱ्या वाढविण्यासंदर्भात निवेदने रेल्वेकडे सादर केल्यास रेल्वेकडून उत्तर मिळते की “PATH NOT AVAILABLE. ” म्हणजे मार्ग उपलब्ध नसल्याने लोकल फेऱ्या वाढवता येणार नाहीत. आश्चर्यचकित करण्यासारखे आहे की डहाणू लोकल सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे 2013 आधी ज्यावेळी डहाणू मेमूच्या फेऱ्या वाढवा अशा प्रवाशांच्या मागण्या होत होत्या. त्यावेळी megæe “PATH NOT AVAILABLE ” ही कारणे मिळत होती. तथापि अचानक रेल्वे मार्ग उपलब्ध झाला आणि 2013 ला डहाणू लोकल सुरू झाली आणि त्याही 10 अप 10 डाऊन फेऱ्या. सांगायचे तात्पर्य इतकेच की, ‘इच्छा असल्यास मार्गही सापडतो’ त्याप्रमाणे पश्चिम रेल्वेने जर इच्छा सकारात्मक केल्यास नक्कीच अजूनही डहाणू लोकलच्या काही फेऱ्या वाढू शकतात. आज या डहाणू विभागातील प्रवासी संख्या 2013 नंतर कितीतरी पटीने वाढली आहे आणि वाढत आहे त्यादृष्टीने आणि उपनगरीय विभागाच्या दृष्टीने धावत असलेल्या गाडय़ा फारच कमी प्रमाणात आहेत. तसेच सध्या शटल,मेमू गाडय़ांचे तिकीट दर हा मेल, एक्सप्रेसचा आकारला जात असल्याने लोकलने प्रवास करावा लागून गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. डहाणू लोकलच्या फेऱ्या कमी पडू लागल्या आहेत. कदाचित राजकीय पाठबळ मिळाल्यास हे कार्य साध्य होऊ शकते आणि प्रवाशांच्या सुखकर प्रवासासाठी राजकीय मंडळीचा पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरेल. पश्चिम रेल्वेच्या येत्या ऑक्टोबरमध्ये येणाऱ्या नवीन वेळापत्रकात डहाणू लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्यास रेल्वे सकारात्मक इच्छाशक्ती दाखवेल अशी अपेक्षा आहे.