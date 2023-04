भावाच्या लग्नात बेफाम होऊन नाचला.. अन् 19 वर्षिय तरुणाचा मृत्यू

कधी कुणाला काय होईल हे सांगता येणं अवघड झालयं. हल्ली खेळताना,नाचताना अकाली मृत्यू येण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. लग्नात नाचताना हसत्या खेळत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची ही पहिली घटना नाही. अशा अनेक घटना आतापर्यंत समोर आल्या आहेत. अशा घटनांचे व्हिडीओही सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अशा घटनांमध्ये बहुतांश पीडित तरुण असतात आणि बहुतेकदा त्यांच्या मृत्यूचं कारण हृदयविकाराचा झटका असतं. आता अशीच काहीशी आणखी एक घटना दिल्लीतील समयपूर बदली येथून समोर आली आहे.

Delhi | A 19-year-old boy named Aakash died while dancing on the floor at his cousin’s engagement ceremony in JJ Camp, Badli Village. He was then taken to the hospital by his parents and was declared brought dead. His parents were with him during the incident and did not suspect…

