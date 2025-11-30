Delhi Blast Update- दहशतवादी डॉ. उमरचे आणखी एक कनेक्शन उघड, मौलाना कासमीला NIA ने केली अटक

राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटात अनेक निष्पापांनी जीव गमावले. या घटनेनंतर आरोपींना ताब्यात घेतले असून पुढील तपास वेगाने सुरू आहे. या प्रकरणात सुरक्षा एजन्सी सतत नवीन माहिती उघड करत आहे. आता, दिल्ली बॉम्बस्फोटात सहभागी असलेल्या दहशतवादी उमरच्या उत्तराखंडमधील संबंधांची महत्त्वाची बातमी उघड झाली आहे. उमरच्या कॉल डिटेल्सचा तपास केल्यानंतर त्याचे उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथील बांगभूलपुरा परिसराशी संबंध असल्याचे उघड झाले.

दिल्ली पोलिसांच्या एका विशेष पथकाने शुक्रवारी , बांगभूलपुरा येथे छापा टाकला आणि बिलाली मशिदीच्या इमाम मौलाना कासमीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला आता दिल्लीला नेण्यात आले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव बिलालीच्या मशिदी आणि इतर संवेदनशील भागात पोलिसांची एक फौज तैनात करण्यात आली आहे. याशिवाय, शहरातील अनेक भागात पोलिसांकडून सखोल तपास करण्यात येत आहे.

दरम्यान अचानक वाढलेल्या पोलीस बंदोबस्तामुळे परिसरात गोंधळ उडाला. बिलाल मशीद आणि जवळच्या परिसरात पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे. दिल्ली बॉम्बस्फोटांमध्ये या इमामाचे सहभाग असल्याचे सुरक्षा एजन्सींनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.

दिल्ली बॉम्बस्फोटातील आरोपींना अटक
दिल्ली बॉम्बस्फोटानंतर तपास यत्रंणांनी तपासाला वेग दिला आहे. आरोपींच्या चौकशीतून नवीन माहिती उघड होत आहे. त्याआधारे तपासयत्रंणा अनेक संशयितांना चोकशीसाठी ताब्यात घेत आहेत. NIA ने आतापर्यंत आठ जणांना अटक केली आहे. 20 नोव्हेंबर रोजी सहा जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 28 आणि 29 नोव्हेंबर रोजी हल्द्वानी येथे दोघांना अटक करण्यात आली.

