Delhi Bomb Blast – बॉम्बस्फोट प्रकरणी तपास यंत्रणेची मोठी कारवाई, दहशतवादी उमरचा साथीदार शोएबला अटक

सामना ऑनलाईन
|

दिल्ली कार स्फोट प्रकरणात तपास यंत्रणेने आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. या स्फोटातील मुख्य आरोपी आणि जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी डॉ. उमर याचा फरिदाबादचा धौज येथील साथीदार शोएब याला अटक केली आहे. शोएब या प्रकरणातील सातवा आऱोपी आहे. तपास यंत्रणेच्या तपासात शोएबने स्फोटापूर्वी दहशतवादी उमरला आश्रय दिला होता आणि त्याला लॉजिस्टिक सपोर्ट देखील पुरवला होता.

दिल्लीतील कार बॉण्बस्फोटात 13 लोकांचे प्राण गेले आणि वीसहून अधिकजण जखमी झाले. याआधी एनआयने बॉम्ब स्फोटातील मुख्य आरोपी उमरसह  सहा  आरोपींना अटक केली होती. शोएब याच्या अटकेनंतर तपास यंत्रणेच्या  तपासात महत्वाचे धागेदोरे हाती लागले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शोएब याने बॉम्बस्फोटासाठी लागणारी सामग्री आणून देण्यासाठी मदत केली होती. त्यानेच नूह येथे त्याच्या मेहुणी अफसानाशी ओळख करुन दिली होती.  हिला घरात तो भाड्याने राहत होता आणि सर्व जबाबदारी त्याची घेतली होती. 10 नोव्हेंबरच्या स्फोटापूर्वी दहा दिवस तो अफसानाच्या घरातच राहत होता. स्फोटाच्या दिवशी तो नूहं येथून दिल्लीला गेला होता. आता एनआयए त्याला विद्यापीठ आणि नूह येथे घेऊन जाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मणिपूरमध्ये सुरक्षा दलांना यश, मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे, स्फोटके जप्त

वाढत्या प्रदूषणामुळे साथीच्या आजारांतून बरे होणे कठीण; रुग्णालयांच्या ओपीडींमध्ये वाढलेले प्रमाण

प्रसिद्ध पान मसाला व्यावसायिकाच्या सूनेने उचलले टोकाचे पाऊल, वाचा

अजित पवारांनी केला चुकीचा शब्दप्रयोग, आता व्यक्त केली दिलगिरी

शेअर बाजारात जबरदस्त तेजी; सेन्सेक्समध्ये 720 अंकांची उसळी, बँक शेअर बनले रॉकेट

डोनाल्ड ट्रम्प FBI संचालक काश पटेल यांना हटवणार? व्हाईट हाऊसने दिली महत्त्वाची माहिती

Ahilyanagar news – काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांचे अपहरण, मारहाण करून निर्जनस्थळी सोडलं

रशिया- युक्रेनमधील शांतता करार अंतिम टप्प्यात? अमेरिका-रशियाच्या राजदूतांमध्ये चर्चा

जितेंद्र सिंह यांच्या विधानानं भाजपच्या पोटात साचलेली मळमळ पुन्हा एकदा बाहेर आली; राज ठाकरे यांनी घेतला समाचार