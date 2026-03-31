‘या मातीत आम्ही फक्त भगवा नाही, विद्रोह रोवलाय’; रितेश देशमुख यांच्या राजा शिवाजी चित्रपटाचा फर्स्ट लूक टीझर रिलीज

अभिनेता रितेश देशमुख याचा महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्टचा असलेल्या ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटाचा आज फर्स्ट लूक रिलीज करण्यात आला. या द्वारे रितेशने आज त्याच्या चित्रपटातील तगडी स्टारकास्ट व त्यांचे चित्रपटातील लूक जगासमोर आणले आहेत. या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, विद्या बालन अशी मोठी स्टारकास्ट आहे.

ज्या मातीने घडवलं त्या मातृभूमीसाठी रयतेने दाखवलेल्या विश्वासासाठी, आणि ज्याचं अहोरात्र स्वप्न पाहिलं त्या स्वराज्यासाठी! इतिहासाचा सर्वात तेजस्वी अध्याय आता उलगडणार… हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करून सादर करत आहोत “राजा शिवाजी” चित्रपटाचा फर्स्ट लूक टीज़र”, अशी पोस्ट टाकत रितेशने हा टीझर सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

West Bengal Election – बिहार, उत्तर प्रदेशमधील लोकांची नावं भाजप मतदार याद्यांमध्ये घुसवतोय, ममता बॅनर्जी यांचा आरोप

बंगळुरूमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने संपवले जीवन, पतीचा मृतदेह पाहून पत्नीनेही मारली 17 व्या मजल्यावरून उडी

राज्यातील 10 IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; बोगस दिव्यांग अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या तुकाराम मुंढेंची पुन्हा बदली

अशोक खरात याने अजितदादांच्या फोटोवर फुल्ल्या मारलेल्या, रोहित पवार यांचा आरोप

पत्नीच्या माहेरच्या संपत्तीवर पतीचा हक्क नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा

अशोक खरात प्रकरणाने महायुती सरकार पोखरले, सिलेक्टिव्ह व्हिडिओ लिक करण्यामागे गृहविभागाचा कुटील डाव – हर्षवर्धन सपकाळ

Israel-Iran War – अमेरिका युद्धातून बाहेर पडण्याचे ट्रम्प यांचे संकेत; शेअर बाजाराला तेजीचे वेध

Iran Isreal Us War रशियातील चेचेन सैन्य अमेरिकेविरोधात युद्धात उतरणार 

रोजगाराची चिंता युद्धापेक्षा भयानक… आखाती देशात अडकलेल्या हिंदुस्थानींची व्यथा