मनीष सिसोदिया यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार, 26 फेब्रुवारीला CBI ने पुन्हा चौकशीला बोलावले

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पुन्हा सीबीआयच्या रडावर आले असून त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने 26 फेब्रुवारी रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश सिसोदिया यांना दिले आहेत.

दरम्यान सीबीआयने रविवारी 19 फेब्रुवारी रोजी त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. सकाळी 11 वाजता मद्य घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र सिसोदिया यांनी आपण दिल्लीच्या 2023-24 च्या बजेटची तयारी करत आहेत असे म्हणत एक आठवड्याचा अवधी मागितला होता. सीबीआयने त्यांची ही मागणी मान्य केली असून आता 26 फेब्रुवारी रोजी त्यांना चौकशीला बोलावले आहे.

Delhi Excise Policy case | Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia says, “CBI has called him for questioning on 26th February.”

He requested CBI to give him time to finalise the UT’s budget after he was called by the agency yesterday. pic.twitter.com/ciB9MlBdLc

