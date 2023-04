Manish Sisodia मनिष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 17 एप्रिलपर्यंत वाढ

दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने सीबीआय प्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली आहे. सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ केली आहे. त्याना 3 एप्रिलपर्यंत ईडीच्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत ईडीकडून सिसोदिया यांचा रिमांड न मिळाल्यास त्यांना पुन्हा तिहारला पाठवले जाईल. त्यामुळे आता सिसोदिया यांना किमान 17 एप्रिलपर्यंत तुरुंगात राहावे लागणार आहे.

सिसोदिया यांना सीबीआयने 26 फेब्रुवारीला चौकशीनंतर अटक केली होती. अनेक दिवस सीबीआयने त्यांची चौकशी केली आणि नंतर न्यायालयाने सिसोदिया यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यानंतर दारू घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या ईडीने सिसोदिया यांना अटक केली.

[Delhi liquor scam] Delhi’s rouse avenue court extends judicial custody of former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia for two more weeks in the CBI case.

Sisodia has already been denied bail in the matter. #ManishSisodia #LiquorScam #DelhiExcisePolicy @msisodia pic.twitter.com/qryETmSvw9

