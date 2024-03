Delhi Fire – तेलाच्या गोदामाला भीषण आग, अग्निशमन दलाच्या 34 गाड्या घटनास्थळी

दिल्लीत अलीपूर परिसरातील एका गोदामात सोमवारी सकाळी भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे.आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या सुमारे 34 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. आग इतकी भीषण होती की, धुराचे लोट दूरवरून दिसत होते. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

#WATCH | Fire fighting operation underway after a fire broke out at a factory in Alipur. 34 fire tenders at the spot

(Video – Fire department) https://t.co/H1N12NfBZK pic.twitter.com/9MSYtnou2j

— ANI (@ANI) March 25, 2024