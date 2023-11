घरीच फटाके बनवण्याचा प्रयत्न अंगलट, भीषण स्फोटात 21 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

दिवाळी म्हटली की दिव्यांची रोषणाई आणि फटाक्यांची आतषबाजी आलीच. पण अनेक शहरांमध्ये वाढत्या प्रदुषणामुळे फटाके वाजवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. दिल्लीमध्येही फटाके फोडण्यावर आणि फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे एका तरुणाने घरीच फटाके बनवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा प्रयत्न त्याच्या चांगलाच अंगलट आला असून फटाक्यांच्या भीषण स्फोटामध्ये त्याला जीव गमवावा लागला आहे. हिमांशु (वय – 21) असे मृत तरुणाचे नाव असल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली.

शनिवारी दुपारी दोनच्या सुमारास दिल्लीतील वेलकम भागामध्ये स्फोट झाल्याचा फोनकॉल पोलिसांना आला. माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळी पोलिसांना फटाके बनवण्याचे साहित्य आढळले आहे. स्फोटामध्ये जखमी झालेला तरुणा सल्फर (Sulphur) आणि पोटॅश (Potash) याचे मिश्रण तयार करून फटाके बनवण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र यादरम्यान मोठा स्फोट झाला आणि तरुण जखमी झाला.

जखमी तरुणाला तातडीने दिल्लीतील जगप्रवेश चंद्र रुग्णालयात (Jag Pravesh Chandra Hospital) उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र शुक्रवारी रात्री साडे आठच्या सुमारास त्याची प्राणज्योत मालवली.

दरम्यान, या घटनेनंतर दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे पथक आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक तपासामध्ये सल्फर आणि पोटॅशचे मिश्रण तयार करुन फटाके बनवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना स्फोट झाल्याचे उघड झाले. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

Delhi: Man killed in explosion while making firecrackers at home

Read @ANI Story | https://t.co/depPR7gl6F#Delhi #Firecrackers #Explosion pic.twitter.com/YxKFx3nzY2

— ANI Digital (@ani_digital) November 11, 2023