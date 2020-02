निर्भयाच्या दोषींना एकाच दिवशी फासावर लटकवणार, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांडातील चारही दोषींना एकत्रच फाशी देण्यात येईल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने चारही दोषींना वेगवेगळी फाशी देण्यात येणार नाही असे नमूद करत ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने सर्व दोषींना 7 दिवसांमध्ये सर्व कायदेशीर डावपेच वापरण्याची सवलत दिली असून त्यानंतर मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुन्हा याचिका दाखल करता येणार नाही, असेही ठणकावले.

दोन वेळा डेथ वॉरंट काढूनही निर्भयाच्या दोषींना फासावर लटकवता आले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्भयाच्या दोषींना लवकरात लवकर फासावर लटकवण्यात यावे यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. रविवारी सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.

चारही दोषी न्याय व्यवस्थेचा चुकीचा फायदा उठवून फाशी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे ज्या दोषींच्या याचिका फेटाळण्यात आलेल्या आहेत त्यांना फाशीवर लटकवण्याची परवानगी द्यावी असे केंद्राने याचिकेत म्हटले होते. मात्र एका दोषीची याचिका प्रलंबित असेल तर इतर तिघांनाही फाशी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. यावेळी न्यायालयाने जेल मॅन्यूअल नियम 834 आणि 836 चा हवालाही दिला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, खालच्या न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषी ठरवले आहे. दोषींना हा गुन्हा क्रूरतेने केला आहे. परंतु संविधानातील कलम 21 नुसार दोषींचेही काही कायदेशीर अधिकार आहे, ज्याचा त्यांनी भरपूर फायदा घेतला आहे. निर्भयाच्या दोषींना भरपूर संधी मिळाली आहे.

निर्भयाच्या आईने केले स्वागत

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे निर्भयाची आई आशा देवी यांनी स्वागत केले आहे. निर्भयाच्या दोषींकडे आता कायदेशीर डावपेचांसाठी फक्त 7 दिवसांचा अवधी आहे, त्यानंतर त्यांना तात्काळ फासावर लटकवण्यात येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

