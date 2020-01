महात्मा गांधींनी नेहरू व काँग्रेसला दिलेले वचन आम्ही पूर्ण करतोय! – राजनाथ सिंह

‘महात्मा गांधींनी पंडीत जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेसला सांगितले होते की जर हिंदुस्थानचे धर्माच्या आधारे विभाजन होणार असेल तर तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकावर अन्याय, अत्याचार होऊ देऊ नका. जर पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांवर धार्मिक कारणामुळे अत्याचार होत असेल तर त्यांना हिंदुस्थानमध्ये आश्रय द्यायला हवा आणि गरज भासल्यास त्यांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्यात यावे. आम्ही हे वचन पूर्ण करत आहोत, कोणताही गुन्हा करत नाही’, असे विधान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. दिल्लीत प्रचारसभेदरम्यान ते बोलत होते.

राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले की, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश मुस्लिम राष्ट्र आहेत, परंतु हिंदुस्थान हिंदूराष्ट्र नाही, तर धर्मनिरपेक्षा राष्ट्र आहे. त्यामुळे येथे धार्मिक छळ होऊ शकत नाही.परंतु पाकिस्तानमध्ये मात्र अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत आहेत. त्याच नागरिकांना नागरिकत्व देत आहोत. तसेच पाकिस्तानमधील मुसलमान बांधवांनाही हिंदुस्थानमध्ये यायचं असेल, राहायचं असेत तर तशी नागरिकत्व कायद्यामध्ये तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार त्याला हिंदुस्थानचे नागरिकतव् मिळेल. गेल्या पाच ते सहा वर्षात आम्ही 600 पाकिस्तानी लोकांना नागरिकत्व दिल्याचे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, मी विरोधकांना सांगू इच्छितो की तुम्ही सरकारच्या निर्णयाला ‘विपक्ष धर्म’ (vipaksh dharma) म्हणून विरोध करत असाल तर नक्की करा, पण ‘राष्ट्र धर्म’चाही (rashtra dharma) विचार करा.

