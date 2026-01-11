बिहारमध्ये लोकशाही हरली आणि पैसा जिंकला, तेजस्वी यादव यांची नितीश सरकारवर

बिहार विधानसभा निवडणुकीत महागठबंधनाला मिळालेल्या पराभवानंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी नितीश कुमार यांच्या सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. त्यांनी निवडणूक निकालावर प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले की, “बिहारमध्ये लोकशाही हरली आणि पैसा जिंकला.”
तेजस्वी यादव म्हणाले की, “मागील निवडणुकीत लोकशाही हरली आणि पैसा तंत्रचा विजय झाला. जनतंत्राला या लोकांनी धनतंत्र आणि मशीन तंत्र बनवून टाकले आहे. निवडणुकीत कट रचला गेला. जी सरकार स्थापन झाली आहे, ती छल-कपटाने स्थापन झाली आहे. हे सर्व बिहारची जनता आणि संपूर्ण देशाला माहित आहे.”
ते म्हणाले, “डबल इंजिन सरकारमध्ये गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, लाचखोरी, स्थलांतर, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचे काय भवितव्य आहे, हे कोणापासूनही लपलेले नाही. डबल इंजिन सरकारने त्यांच्या जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करावी, अशी आमची इच्छा आहे. ज्यामध्ये राज्यातील २.५ कोटी महिलांना २ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन, १ कोटी नोकऱ्यांचे आश्वासन आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ४-५ मोठे उद्योग आणि कारखाने स्थापन करण्याचे आश्वासन समाविष्ट होते. जर ते निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात १५० कोटी रुपये थेट वाटू शकत असतील, तर सरकार स्थापनेनंतर, नागरिकांची प्रत्येक मागणी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झाली पाहिजे.”