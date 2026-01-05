दोन हजाराच्या पाच हजार कोटींच्या नोटा बाहेरच

सामना ऑनलाईन
|

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2023 मध्ये चलनातून बाद केलेल्या 2000 रुपयांच्या नोटा अजूनही संपूर्णपणे बँकेत परत आलेल्या नाही. अजूनही पाच हजार कोटी रुपयांहून जास्त किमतीच्या दोन हजाराच्या नोटा बँकेत परत येण्याचे बाकी आहे. अद्यापपर्यंत 98.41 टक्के गुलाबी नोटा परत आल्या आहेत.  आरबीआय  2000 रुपयांच्या नोटा 19 मे 2023 रोजी कामकाजातून बाहेर केल्या होत्या. या नोटा बँकेत परत करायच्या होत्या, परंतु आतापर्यंत सर्व नोटा बँकेत परत केलेल्या नाहीत. त्यावेळी बाजारात 3.56 लाख कोटी रुपयांच्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा होत्या. संपलेल्या 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत  5,669 कोटी रुपये मूल्यांच्या 2000 रुपयांच्या नोटा बँकेत परत आलेल्या नाहीत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चला, मुंबईकरांची ताकद दाखवूया!

म्हाडाच्या 133 विजेत्यांची हक्काच्या घराची प्रतीक्षा संपल, दिंडोशी खडकपाडातील इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र

विठुनामाच्या जयघोषाने मुंबापुरी दुमदुमली, माऊली माऊली रूप तुझे…

लोकल ट्रेनचा प्रवास असुरक्षितच! गतवर्षी विविध कारणांमुळे रेल्वे मार्गावर 2287 लोकांनी प्राण गमावले

T20 World Cup 2026 – मुस्तफिजूर रहमानचा IPL मधून पत्ता कट, आता BCB चा मोठा निर्णय; बांगलादेशचा संघ हिंदुस्थानात येणार नाही

Latur news – काल नवीन हार्वेस्टर घेतलं, आज मशीनमध्ये अडकून तरुण ऑपरेटरचा करूण अंत

वजन कमी करण्यासाठी आहारामध्ये या डाळीचा समावेश करणे खूप गरजेचे

सुकी मासळी आपल्या आरोग्यासाठी कशी फायदेशीर आहे, वाचा

Photo – मुंबईकरांसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी जाहीर केला शिवशक्तीचा वचननामा