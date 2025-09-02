गस्तीवर असताना वाहनाचे टायर फुटले, अपघातात पोलीस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; दोघे गंभीर जखमी

महामार्गावर गस्तीवर असताना वाहनाचे मागचे टायर फुटल्याने पोलिसांच्या वाहनाचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात हा अपघात घडला.

नवल वसावे असे अपघातात मृत्यू झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. शिरपूर-दहिवद फाटा येथे ही घटना घडली. महामार्गावर पेट्रोलिंग करत असताना वाहनाचे मागचे दोन्ही टायर फुटले. अपघातग्रस्त वाहनात तीन पोलीस कर्मचारी होते. यापैकी एकाचा मृत्यू झाला तर दोघे गंभीर जखमी आहेत. जखमी पोलिसांना उपचारासाठी शिरपूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

