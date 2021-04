सँपल घेण्याआधीच आला Collected चा मेसेज, दिग्विजय सिंह चिडले

देशात कोरोनाचा कहर सुरू असताना अनेक गैरप्रकार समोर आले आहेत. काहीसा असाच प्रकार काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह यांच्यासोबत झाला. दिग्विजय सिंह आज आपली कोरोना टेस्ट करणार होते, मात्र सँपल देण्याआधीच त्यांना एक मेसेज आला, ज्यामध्ये लिहिले होते की ‘तुमचं सँपल कलेक्ट करण्यात आले आहे.’ त्यावर दिग्विजय यांनी ट्विटरवरून प्रश्न उपस्थित केला आहे.

RML staff came and took our sample at 10:35AM. But a suggestion. The message to the person should be sent to him after the sample is collected not before the sample is collected. This would avoid such confusion.

— digvijaya singh (@digvijaya_28) April 15, 2021