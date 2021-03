चर्चा तर होणार! जेव्हा ‘शालू’ 47 भाषांमध्ये बोलणार, प्रश्नांची धडाधड उत्तरेही देणार

उत्तर प्रदेशमधील जौनपूर जिल्ह्यातील रजमलपूर या छोट्याशा गावात राहणाऱ्या शिक्षकाने एक खास रोबोट तयार केला आहे. हा रोबोट 9 हिंदुस्थानी आणि 38 विदेशी भाषा बोलण्यास सक्षम आहे. हा खास रोबोट तरार करणाऱ्या शिक्षकाचे नाव दिनेश पटेल यांनी असून त्यांनी या रोबोटला ‘शालू’ असे नाव दिले आहे. ते मुंबई आयआयटी केंद्रीय विद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवतात.

दिनेश पटेल यांनी बनवलेला ‘शालू’ नावाचा हा रोबोट मानवाप्रमाणे सर्व काम करण्यास सक्षम असून या रोबोटच्या चेहऱ्यावर हावभावही उमटतात. हॉन्ककॉन्गमध्ये बनवण्यात आलेल्या ‘सोफिया’ या रोबोटपासून आणि ‘रोबोट’ या चित्रपटापासून आपल्याला प्रेरणा मिळाल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

पटेल यांनी ‘आयएएनएस’ बोलताना सांगितले की, या रोबोटची निर्मिती निरुपयोगी वस्तूंपासून करण्यात आले आहे. यात प्लास्टिक, पुठ्ठा, लाकूड आणि अॅल्यूमिनियम या धातूचा वापर करण्यात आला आहे. हा रोबोट तयार करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागला असून 50 हजारांचा खर्च आला आहे.

‘शालू’ नावाचा हा रोबोट सामान्य लोकांप्रमाणे चेहरा ओळखण्यास, भेटीनंतर त्या व्यक्तीला लक्षात ठेवण्यास, त्याच्या चर्चा करण्यास, सामान्य ज्ञान, गणित या विषयांवर आधारित प्रश्नांची उत्तर देण्यास सक्षम आहे, असेही पटेल यांनी सांगितले. तसेच हा रोबोट मानवाप्रमाणे मजा-मस्तीही करतो आणि सुख-दु:ख याचे भावही व्यक्त करतो.

असा होईल वापर…

दरम्यान, हा आत्मनिर्भर अभियानाचा एक प्रयत्न असल्याचे पटेल यांनी सांगितले. या रोबोटचा वापर एखाद्या शाळेमध्ये मुलांना शिकवण्यासाठी, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी होऊ शकतो. तसेच एखाद्या कार्यालयामध्ये रिसेप्शनिस्टच्या रुपात, बँकेत, शाळेत, रुग्णालयात, विमानतळांवर, रेल्वे स्थानकांवर संवाद साधण्यासाठी आणि इमेल किंवा मेसेज पाठवण्यासाठीही याचा वापर केला जाऊ शकतो. तसेच घरात वृद्ध व्यक्ती असल्यास त्यांना मदत म्हणूनही याचा वापर करता येईल.

