अभिनेता, दिग्दर्शक निशिकांत कामत यांचे निधन

दृश्यम, लय भारी, डोंबिवली फास्ट अशा चित्रपटांतून प्रेक्षकांची वाहवा मिळवणारे दिग्दर्शक निशिकांत कामत यांचे दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते 50 वर्षांचे होते. त्यांना यकृत विकाराचा त्रास असल्याने हैदराबाद येथील रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. उपचारांदरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.

निशिकांत यांनी ‘डोंबिवली फास्ट’ या मराठी चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केलं. हा सिनेमा सुपरहिट ठरला. 2006 मधील मुंबई बॉम्बस्फोटावर आधारित हिंदीतील ‘मुंबई मेरी जान’ या चित्रपटाचेही त्यांनी दिग्दर्शन केले. त्यानंतर निशिकांत कामत यांनी ‘दृश्यम’, ‘मदारी’, ‘फुगे’ यासारख्या चित्रपटांचं सुद्धा दिग्दर्शन केलं. याशिवाय, ‘सातच्या आत घरात’, हवा आने दे, ‘रॉकी हॅण्डसम’, ‘जुली 2’, ‘मदारी’, ‘भावेश जोशी’ या सारख्या हिंदी-मराठी चित्रपटात निशिकांत कामत यांनी अभिनय केला आहे. बॉलिवूडमधील ‘दृश्यम’ सिनेमा दिग्दर्शित केल्यानंतर प्रकृतीच्या कारणांमुळे त्यांनी दिग्दर्शन थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यांनी फक्त अभिनेता म्हणूनच काम करण्यास सुरुवात केल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

रामनारायण रुईया महाविद्यालयाच्या ‘मंजुळा’ या निशिकांत यांनी दिग्दर्शित केलेल्या एकांकिकेला तुफान प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर त्यांनी अनेक व्यावसायिक चित्रपट दिग्दर्शित केले होते. दिग्दर्शक आणि अभिनयाव्यतिरिक्त ते उत्तम व्हिडीओ एडिटर म्हणून ओळखले जायचे. हॉटेल मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी असलेल्या निशिकांत यांना स्वयंपाकाची तसेच क्रिकेटचीही आवड होती. लय भारी या त्यांच्या चित्रपटाचा नायक आणि अभिनेता रितेश देशमुख याने ट्वीट करत निशिकांत यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

I will miss you my friend. #NishikantKamat Rest In Peace. pic.twitter.com/cqEeLbKJPM

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 17, 2020