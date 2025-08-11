नाश्ता न करण्यामुळे शरीरात काय बदल होतात जाणून घ्या

आपल्या शरीराला अन्नातून, विशेषतः सकाळच्या नाश्त्यातून ऊर्जा मिळते. सकाळी पौष्टिक आणि निरोगी अन्न खावे असे म्हटले जाते. यामुळे शरीराला संपूर्ण दिवस ऊर्जा मिळते आणि ते आपल्या एकूण आरोग्यासाठी देखील चांगले आहे. पण आजच्या धावपळीच्या काळात बरेच लोक सकाळच्या नाश्त्याकडे दुर्लक्ष करतात. सकाळी घाईघाईने सर्व काम पूर्ण केल्यानंतर आपण तसंच ऑफिसला निघून जातो. आणि आपल्याकडून नाश्ता वगळला जातो. तसेच अनेकदा काही लोक वजन कमी करण्यासाठी देखील नाश्ता वगळतात. पण असे करणे अजिबात योग्य नाही आहे.
दररोज नाश्ता वगळल्याने आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. यामुळे तुम्हाला दिवसभर थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. यामुळे मूड स्विंग देखील होउ शकतात याशिवाय, नाश्ता वगळल्याने आरोग्यावर काय परिणाम होतो. आणि नाश्त्यात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करणे फायदेशीर आहे हे जाणून घेऊया.
नाश्ता न केल्यामुळे शरीरात असे बदल दिसून येतात
जे लोक नाश्ता सोडतात आणि असे मानतात की, त्यामुळे त्यांचे वजन कमी होईल किंवा वेळ वाचेल, त्यांच्या आरोग्यावर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो.
नाश्ता न केल्याने शरीराला ऊर्जा मिळत नाही, ज्यामुळे शरीरातील रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी होऊ शकते. तुम्हाला थकवा जाणवू शकतो आणि कोणत्याही कामावर लक्ष केंद्रित करण्यास त्रास होऊ शकतो.
याशिवाय, जास्त वेळ उपाशी राहिल्याने चयापचय मंदावतो, ज्यामुळे वजन वाढू शकते.
सकाळी नाश्ता केल्याने शरीराला संपूर्ण दिवसासाठी ऊर्जा मिळते आणि पचनसंस्था देखील चांगली काम करते. म्हणूनच तुम्ही कधीही नाश्ता वगळू नये. कारण तो तुमच्या शरीरासाठी दिवसभर इंधन म्हणून काम करतो आणि योग्य नाश्ता केल्याने तुम्हाला दिवसभर उत्साही आणि ताजेतवाने वाटते. यासोबतच, तुम्ही नाश्त्यात निरोगी गोष्टी खाव्यात.
नाश्त्यात काय खावे?
नाश्त्यात पौष्टिक आणि उर्जेने भरलेले पदार्थ जसे की लापशी, उकडलेली अंडी, फळे, ड्रायफ्रुट्स, दही आणि पराठे यामुळे शरीराला निरोगी आणि आवश्यक असलेले जीवनसत्त्वे, प्रथिने आणि फायबर मिळतात. जर तुम्हाला नाश्ता करण्यासाठी वेळ मिळत नसेल किंवा तुम्हाला लवकर नाश्ता करावा लागत असेल तर तुम्ही स्मूदी, फ्रूट सॅलड किंवा ड्रायफ्रुट्स खाऊ शकता, हे सहज आणि लवकर पचतात.