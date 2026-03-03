लग्नानंतर घटस्फोट होणार, ज्योतिषाच्या भाकितामुळे तरुणीने उचलले धक्कादायक पाऊल

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लग्नासंदर्भातील ज्योतिषाच्या भाकितामुळे तणावात असलेल्या 27 वर्षीय तरुणीने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. बंगरुळूत ही धक्कादायक घटना घडली आहे.

तरुणीचे नाव विद्याज्योती असून तिचे दुसऱ्या जातीतील एका तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही कुटुंबांनी या विवाहाला संमती दिली होती.

प्राथमिक चौकशीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी तिच्या पालकांनी एका ज्योतिषाचा सल्ला घेतला होता. त्या ज्योतिषाने लग्नानंतर दोन वर्षांनी पती-पत्नीमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात आणि त्यामुळे विभक्त होण्याची शक्यता असल्याचे भाकित केले होते. हे टाळण्यासाठी नऊ दिवसांचा धार्मिक विधी करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता आणि कुटुंबीयांनी तो विधी सुरूही केला होता.

मात्र, विधीच्या नवव्या दिवशी, पालक घरी नसताना विद्याज्योतीने आपल्या खोलीत जाऊन छताच्या पंख्याला गळफास घेत आत्महत्या केली. कुटुंबीयांनी विद्याज्योतीच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावला. पण खुप वेळानंतरही तिने दार न उघडल्याने कुटुंबीयांना चिंता वाटली. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता ती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्माक मृत्यूची नोंद केली असून याबाबत तपास सुरू केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Iran War – युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर होणार परिणाम; चीन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

mumbai-airport

दुबईहून मुंबई विमानतळावर उतरले विमान, प्रवाशांनी सांगितला थरारक अनुभव

actress vishakha subhedar appeals to pm modi as son stuck in kuwait amid war (1)

युद्धभूमीच्या छायेत मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारचा मुलगा अडकला; अश्रू थांबेनात, सरकारकडे मागितली मदत

युद्धाचे तडाखे झेलणाऱ्या इराणला आता भूकंपाचे धक्के; रिश्टर स्केलवर 4.3 तीव्रतेची नोंद

rashmika mandanna and vijay deverakonda sangeet photos couple danced till 4 am

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Sangeet: पहाटे ४ वाजेपर्यंत रंगला डान्सचा थरार, पाहा काही खास क्षणांची खास झलक!

donald trump

सुरक्षेची हमी देऊ शकत नाही! मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका इस्रायलमधून आपल्या नागरिकांना बाहेर काढणार नाही

Israel Iran War – युध्दाच्या तणावामुळे दुबईत अडकलेली पी.व्ही. सिंधू मायदेशी परतली; पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

strait of hormuz closed iran warns to set ships ablaze amid conflict with us israel

‘कोणीही जाण्याचा प्रयत्न केला तर…’; होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर इराणची धमकी

Israel Iran War – एअर इंडियाचे एक विमान दुबईहून दिल्लीत आले; दुबईला जाणारी तीन विमाने टेक ऑफ नंतर माघारी परतली