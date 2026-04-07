तुम्हालाही वारंवार चक्कर येते का? मग या गोष्टी तुम्ही करायलाच हव्यात

अनेकांना नेहमी चक्कर येण्याचा त्रास होतो. मात्र आपण या समस्येला दुर्लक्ष करतो. आपण घरगुती उपायांमुळे चक्कर येण्यापासून आराम मिळू शकतो का? चक्कर येणे ही कानाच्या आतील एक आरोग्य समस्या आहे. ज्यामध्ये सतत चक्कर येणे. बसताना किंवा झोपताना चक्कर येणे. यामध्ये सरळ उभे राहणे कठीण होते. चक्कर येण्याचे असे अनेक प्रकार आहेत. खरं तर, आजकाल मोबाईल फोन किंवा इतर स्क्रीनवर वेळ घालवणे ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. तासनतास फोनवर बोलल्याने देखील अस्वस्थता किंवा चक्कर येऊ शकते.
चक्कर येणे ही एक मज्जासंस्थेची समस्या देखील असू शकते, परंतु कान किंवा मानेच्या भागातील चक्कर येणे हे त्याचे मुख्य कारण मानले जाते. चक्कर का येते आणि ती आल्यावर कोणत्या गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यावे हे या लेखातून जाणुन घ्याी. याव्यतिरिक्त, तसेच त्याचे परिणाम कमी करण्यास कोणत्या घरगुती उपायांचा अवलंब करु शकतो हे देखील जाणुन घ्या.
चक्कर का येते?
बहुतेक लोकांना चक्करचा त्रास होतो. या स्थितीमध्ये कानाच्या आतील शिरांमधील द्रवात लहान स्फटिक तयार होतात, ज्यामुळे तोल जातो आणि तीव्र चक्कर येते. ही चक्कर सौम्य किंवा तीव्र असू शकते. चक्करच्या प्रकारांमध्ये बीपीपीव्ही, वेस्टिब्युलर न्यूराइटिस आणि मेनिअर्स डिसीज यांचा समावेश होतो. चक्कर येणे हे मानेच्या समस्यांमुळे किंवा कानाच्या समस्येमुळे असू शकते. अशावेळी कोणत्या कानात चक्कर येत आहे हे ओळखण्याचा प्रयत्न करावा.
चक्कर येण्याची समस्या कशी कमी करावी?
- ज्या कानात चक्कर येत असेल तर, बाधित कानाच्या ऐवजी दुसऱ्या कानाच्या दिशेने तोंड करून कुशीवर झोपा.
- जास्त वाकू नका किंवा वर पाहण्याचा प्रयत्न करू नका.
- जमिनीवरून वस्तू उचलायच्या असतील, तर आधी खाली बसा आणि मग त्या उचला. यामुळे प्रभावित कणांची हालचाल कमी होईल.
चक्कर येण्यावरील घरगुती उपाय
- तुम्हाला चक्कर येण्याचा त्रास होत असेल, तर तुम्ही आल्याचा वापर करावा. असे म्हटले जाते की, त्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि परिणामी चक्कर कमी येते. रोज सकाळी रिकाम्या पोटी आल्याचे पाणी प्या याव्यतिरिक्त, थेट आले चावूनही खाऊ शकता.
- रिकाम्या पोटी तुळशीची पाने खाल्ल्याने ही समस्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तुळशीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे आपल्या शरीराला ऊर्जा देतात. सकाळी उठल्यावर रिकाम्या पोटी तुळशीची चार ते पाच पाने चावून खा.
- तुम्हाला नेहमी चक्कर येत असेल, तर ताबडतोब वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.