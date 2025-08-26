डोंबिवलीत गणपतीच्या एक दिवस आधी मूर्तिकार फरार, लोकांनी दिसेल ती मूर्ती उचलून घरी नेली

सामना ऑनलाईन
|

बुधवारपासून गणेशोत्सव सुरू होत असून घरोघर बाप्पाच्या आगमनाची जय्यत तयारी सुरू आहे. बाजारामध्ये फुलं, फळं, मिठाई, सजावटीचे सामान घेण्यासाठी गर्दी उसळली आहे. तसेच अनेक घरांमध्ये एक दिवस आधीच बाप्पा आणला जातो, त्यामुळे मूर्ती बनवणाऱ्या कलाकारांकडेही गर्दी झाली आहे. अशातच कल्याण-डोंबिवली येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. डोंबिवली पश्चिमेतील फुले रोडवरील आनंदी कला केंद्राचा मूर्तिकार पळून गेल्याने गणेशभक्तांची पंचाईत झाली आहे. या घटनेमुळे खळबळ माजली असून लोकांनी दिसेल ती मूर्ती उचलून घरी नेली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली पश्चिमेतील फुले रोडवरील आनंदी कला केंद्र आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक गणेशभक्तांनी या कला केंद्रातून गणेश मूर्तींचे बुकिंग केले होते. मात्र गणेश चतुर्थीला अवघा एक दिवस बाकी असताना येथील मूर्तिकार फरार झाला. यामुळे गणेशभक्तांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.

गणेश आगमनाला अवघा एक दिवस बाकी असताना मूर्तिकार फरार झाल्याने गणेशभक्तांनी संताप व्यक्त केला. बुकिंग केलेल्या गणेशभक्तांनी आनंदी कला केंद्रातून हाताला येईल ती मूर्ती उचलली आणि घरी नेली. काहींनी याची तक्रार पोलिसातही केली असून घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त बुकिंग घेतल्याने हा प्रकार झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळतेय. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अजूनही महापालिका निवडणूक आणि ओबीसी आरक्षणाची घोषणा नाही, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

गणपती बाप्पा मोरया 2025 – बाप्पाला नैवेद्यासाठी बनवा साधे सोपे झटपट होणारे मोतीचुरासारखे दिसणारे लाडू

गणपती बाप्पा मोरया 2025 – अशा पद्धतीने मोदक करा टिकतील तब्बल 10 दिवस

दिल्लीचे माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर ईडीचा छापा; केजरीवाल यांचा पारा चढला, भाजपवर घणाघात

प्रवाशाला मारहाण केल्याप्रकरणी त्या चालकाची रिक्षा जप्त, मारहाणीचे खरे कारण आले समोर

गणपती बाप्पा मोरया 2025 – आता साखर वाढण्याची चिंता नाही, मोदक खा बिनधास्त.. करुन बघा हेल्दी शुगरफ्री मोदक

Share Market Crash – टॅरिफ बॉम्बच्या भीतीनं शेअर बाजार धडाम; सेन्सेक्स-निफ्टी कोसळला, गुंतवणूकदारांचे नुकसान

गणपती बाप्पा मोरया 2025 – लहानांच्या आवडीचे चॉकलेट मोदक करण्यासाठी लागेल फक्त अर्धा तास

ऑनर किलिंगच्या घटनेनं नांदेड हादरलं; विवाहित मुलीसह प्रियकराला हात बांधून विहिरीत फेकलं, दोघांचा मृत्यू