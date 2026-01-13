इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के टॅरिफची घोषणा, हिंदुस्थानवर काय होणार परिणाम?

सामना ऑनलाईन
|

व्हेनेझुएलावरील लष्करी कारवाईनंतर आता अमेरिकेची नजर इराणवर पडली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणवर लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता आहे. इराणमध्ये सुरू असलेल्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका लष्करी कारवाई करू शकतो असे संकेत व्हाईट हाऊसने दिले आहेत. एवढेच नाही तर अमेरिकन दूतावासाने आपल्या नागरिकांना तात्काळ इराण सोडण्याचे आदेश दिले. एवढेच नाही इराणची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. याचा थेट फटका हिंदुस्थानलाही बसणार आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

