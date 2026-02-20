इराणवर हल्ल्यासाठी अमेरिकेला एअरबेस देण्यास ब्रिटनचा नकार, ट्रम्प संतापले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराणसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्यात लष्करी तळांच्या वापरावरून वाद निर्माण झाला आहे. इराणवरील संभाव्य लष्करी कारवाईसाठी ब्रिटनने आपल्या हवाई तळांचा (RAF Airbases) वापर करण्यास अमेरिकेला परवानगी नाकारली आहे. या निर्णयामुळे संतापलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टारमर सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या अणुकार्यक्रमावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिका लष्करी हल्ल्याची तयारी करत आहे. या मोहिमेसाठी अमेरिकेला दिएगो गार्सिया (Diego Garcia) आणि इंग्लंडमधील आरएएफ फेअरफोर्ड (RAF Fairford) या तळांचा वापर करायचा आहे. मात्र, ब्रिटनच्या स्टारमर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून ते या तळांचा वापर कोणत्याही हल्ल्यासाठी करू देणार नाहीत.

ब्रिटनने दिलेल्या नकारानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला पवित्रा बदलला आहे. ब्रिटनने चागोस बेटांची (Chagos Islands) मालकी मॉरिशसला सोपवण्याच्या निर्णयाला ट्रम्प यांनी मोठी चूक म्हटले आहे. यापूर्वी त्यांनी या कराराचे समर्थन केले होते, मात्र आता त्यांनी आपला पाठिंबा काढून घेतला आहे.

याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले आहेत की, “पंतप्रधान स्टारमर यांनी दिएगो गार्सियावरील ताबा कोणत्याही परिस्थितीत सोडता कामा नये. जर इराणने चर्चा करण्यास नकार दिला, तर या तळाचा वापर करणे अमेरिकेसाठी अत्यंत आवश्यक असेल. ब्रिटनने हे बेट मॉरिशसला भाड्याने देण्याचा निर्णय घेऊन मोठी चूक केली आहे.”

ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, इराण हा केवळ अमेरिकेसाठीच नाही तर ब्रिटनसाठीही मोठा धोका आहे. जर इराणने अणुबॉम्ब तयार केला, तर तो संपूर्ण जगासाठी संकट ठरेल. या वादा मुळे दोन्ही मित्रदेशांमधील राजनैतिक संबंध ताणले गेले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कर्णधार हरमणप्रीत कौरचा विश्वविक्रम; आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारी पहिली महिला खेळाडू

बांगलादेशमधील सत्ताबदलानंतर तारिक रहमान सरकारचा मोठा निर्णय; हिंदुस्थानसोबतच्या व्हिसा सेवा बहाल

T20 World Cup – हिंदुस्थान-पाकिस्तान पुन्हा भिडणार? जाणून घ्या सेमीफायनल आणि फायनलचं समीकरण

बलूच विद्रोहींच्या ताब्यात पाकिस्तानी सैनिक; …आम्हाला वाचावा, सुटकेसाठी सरकारच्या नावाने फोडला टाहो

‘भांडी घासायला लावली’ वक्तव्य पाकिस्तानी कर्णधाराच्या अंगलट; दोन वर्षांची बंदी

बीडमध्ये ACB ची कारवाई; लाचखोर तहसीलदार व्यंकटेश मुंडेला घेतले ताब्यात

महिलांना २५०० रुपये, प्रदूषण, गरीब तरुण, प्रत्येक मुद्द्यावर विश्वासघात! आपचा भाजप सरकारवर हल्लाबोल

भाजपचे बंडखोर नगरसेवक नारायण चौधरी भिवंडीचे महापौर, महापालिकेवर काँग्रेसप्रणीत ‘सेक्युलर फ्रंट’ची सत्ता

फेकनाथ मिंधेंच्या स्वार्थासाठी मुंबईतील मैदानांचे काँक्रीटीकरण होऊ देणार नाही; आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले