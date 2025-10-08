स्टुडंट व्हिसामध्ये 45 टक्के घट, ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणाचा हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना फटका

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी हिंदुस्थानवर 50 टक्के टॅरिफ लावला, त्यानंतर एच 1बी व्हिसाच्या शुल्कामध्ये प्रचंड वाढ केली. त्यानुसार एच 1बी व्हिसासाठी तब्बल 1 लाख डॉलर म्हणजेच 88 लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. अशातच अमेरिकेने विदेशी विद्यार्थ्यांसाठीचे व्हिसा कमी केले आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. हिंदुस्थानी स्टुडंट व्हिसामध्ये 45 टक्के घट झाली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या स्टुडंट व्हिसामध्ये 19 टक्के घट करण्यात आली आहे. इंटरनॅशनल ट्रेड कमिशनच्या आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये अमेरिकेने 3 लाख 13 हजार 138 व्हिसा दिले होते. मात्र या वेळी व्हिसामध्ये 19 टक्क्यांची घट झाली आहे. अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांची संख्या इतर देशांच्या तुलनेने जास्त आहे. त्यामुळे याचा सर्वात मोठा फटका हा हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या व्हिसामध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी तब्बल 44.5 टक्क्यांची घट झाली आहे, हे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. या वर्षी अनेकांना व्हिसाच मिळालेला नाही. अमेरिकेच्या नव्या धोरणाचा फटका चीनलादेखील बसला आहे. मात्र तो हिंदुस्थानच्या तुलनेत खूप कमी आहे.
दरवर्षी जून महिन्यात अमेरिकेकडे जगभरातून विद्यार्थी व्हिसासाठी अनेक अर्ज येतात. मात्र या जून महिन्यात अमेरिकेने हजारो विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. सोबतच कोणत्याही महाविद्यालयात यापुढे पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी असे आदेशदेखील तेथील सरकारने काढले आहेत.