Tapas drone crashed – स्वदेशी बनावटीचे ‘तपस’ ड्रोन कर्नाटकात कोसळले

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अर्थात डीआरडीओने (DRDO) विकसित केलेले स्वदेशी बनावटीचे ‘तपस’ ड्रोन (Tapas drone) कर्नाटकात (Karnataka) कोसळले. चित्रदुर्ग (Chitradurga) जिल्ह्यातील एका गावामध्ये चाचणीदरम्यान हे ड्रोन कोसळले. डीआरडीओने या दुर्घटनेबाबत संरक्षण मंत्रालयाला माहिती दिली असून अपघातामागील कारणांची चौकशी केली जात आहे, अशी माहिती संरक्षण अधिकाऱ्यांनी दिली.

#WATCH | A Tapas drone being developed by the DRDO crashed today during a trial flight in a village of Chitradurga district, Karnataka. DRDO is briefing the Defence Ministry about the mishap and an inquiry is being carried out into the specific reasons behind the crash: Defence… pic.twitter.com/5YSfJHPxTw

— ANI (@ANI) August 20, 2023