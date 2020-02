खराब कामगिरीमुळे डू प्लेसिसचा कर्णधारपदाला रामराम, पण…

सततच्या खराब कामगिरीमुळे डू प्लेसिसने दक्षिण आफ्रिका संघाचे कर्णधारपद सोडले आहे. एक दिवसीय, कसोटी आणि टी-20 संघाच्या कर्णधारपदावरून डू प्लेसिस पायउतार झाला आहे. सोमवारी त्याने ही घोषणा केली. डू प्लेसिसने कर्णधारपद सोडले असले तरी आगामी मालिकेसाठी संघासाठी उपलब्ध असणार आहे.

नवीन पिढीला संघाची धुरा सांभाळता यावी यासाठी आपण कर्णधारपद सोडत असल्याचे 35 वर्षीय डू प्लेसिसने म्हटले. नुकत्याच इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या एक दिवसीय आणि टी-20 मालिकेमध्ये डू प्लेसिसला आराम देण्यात आला होता. डू प्लेसिसच्या जागी यष्टीरक्षक फलंदाज क्विंटन डी कॉक याने कर्णधारपदाची धुरा सांभाळली होती.

Faf du Plessis has announced he is stepping down as South Africa captain from all formats! pic.twitter.com/ukBYGgduiX

कर्णधारपद सोडताना डू प्लेसिस म्हणाला की, आता नवीन पिढीच्या हाती दक्षिण आफ्रिकन संघाची धुरा देण्याची वेळ आली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये राष्ट्रीय संघाचे कर्णधारपद भुषवण्याची मला संधी मिळाली याबद्दल मी स्वत:ला भाग्यशाली समजतो. तसेच हा सर्वात कठिण निर्णय होता, मात्र क्विंटन डी कॉकला मी सहकार्य करेन, असेही तो म्हणाला.

It has been the greatest honour of my life to lead my country. Read my full statement here: https://t.co/QVRrvQGLmO pic.twitter.com/d5qH9pQJ9d

