म्यानमारमध्ये सलग दुसऱ्यांदा भुकंप, पुन्हा धक्के बसण्याची शक्यता

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) च्या माहितीनुसार, रविवारी (16 नोव्हेंबर) म्यानमारमध्ये रिश्टर 3 तीव्रतेचा भूकंप झाला. हा भूकंप 10 किलोमीटरच्या उथळ खोलीवर झाला, ज्यामुळे पुढील झटके येण्याची शक्यता वाढते. लक्षात घ्या की उथळ भूकंप खोल भूकंपांच्या तुलनेत अधिक धोकादायक असतात, कारण पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळ येताना त्यांची ऊर्जा अधिक प्रमाणात बाहेर पडते, ज्यामुळे जमीन अधिक हलते आणि इमारतींना जास्त नुकसान होते तसेच जीवितहानीही होते.
ही स्थिती खोल भूकंपांच्या तुलनेत अधिक गंभीर असते, कारण खोल भूकंपांची ऊर्जा पृष्ठभागावर येईपर्यंत कमी होते. यापूर्वी 14 नोव्हेंबरला 3.9 तीव्रतेचा भूकंप 35 किलोमीटर खोलीवर झाला होता. म्यानमार मध्यम आणि मोठ्या तीव्रतेच्या भूकंपांच्या धोक्यांसाठी संवेदनशील आहे, ज्यात त्याच्या लांब समुद्रकिनाऱ्यावर सुनामीचा धोका देखील समाविष्ट आहे.
म्यानमार 4 टेक्टोनिक प्लेट्सच्या मधोमध आहे. म्यानमार चार टेक्टोनिक प्लेट्सच्या (भारतीय, यूरेशियन, सुंडा आणि बर्मा प्लेट) मधोमध स्थित आहे, ज्या सक्रिय भूगर्भीय प्रक्रियांमध्ये एकमेकांशी परस्पर क्रिया करतात. 28 मार्चला मध्य म्यानमारमध्ये आलेल्या 7.7 आणि 6.4 तीव्रतेच्या भूकंपांनंतर, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) भूकंपग्रस्त भागांमध्ये विस्थापित झालेल्या हजारो लोकांसाठी वेगाने वाढणाऱ्या आरोग्यधोक्यांची मालिका असल्याची चेतावणी दिली. यात टीबी, एचआयव्ही, व्हेक्टरजन्य रोग आणि जलजन्य रोगांचा समावेश आहे.
म्यानमारमधून 1,400 किलोमीटर लांबीचा एक ट्रान्सफॉर्म फॉल्ट जातो, जो अंडमानच्या स्प्रेडिंग सेंटरला उत्तरेतील एका टक्कर क्षेत्राशी जोडतो, आणि त्याला सागायिंग फॉल्ट म्हणतात. सागायिंग फॉल्ट सागायिंग, मंडाले, बागो आणि यांगून या प्रदेशांसाठी भूकंपीय धोका वाढवतो, जे मिळून म्यानमारच्या एकूण 46 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात.
एएनआयनुसार, यांगून फॉल्ट ट्रेसपासून दूर असला तरी, त्याची घनी वस्ती असल्यामुळे तो अत्यंत जोखमीचा प्रदेश मानला जातो. लक्षात घ्या की 1903 मध्ये बागो येथे 7.0 तीव्रतेचा एक तीव्र भूकंप झाला होता, ज्याचा परिणाम यांगूनवरही झाला होता.
