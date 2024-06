छत्तीसगडमध्ये चकमकीत 8 नक्षलवाद्यांचा खात्मा, 1 जवान शहीद; 2 जखमी

छत्तीसगडमध्ये पोलीस आणि सीआरपीएफने संयुक्तपणे राबवलेल्या मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. नारायणपूर-अबुझमाड भागात झालेल्या चकमकीत 8 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. या मोहिमेदरम्यान एक जवान शहीद झाला असून दोन जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना उपचारांसाठी लष्कराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे

#UPDATE | A total of 8 naxals killed so far in an encounter with security forces in ​​Abujhmarh. One jawan died in the line of duty, two injured: Police official#Chhattisgarh

