अखेर खुर्ची गेली! एकनाथ शिंदे यांनी दिला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला पाशवी बहुमत मिळाले. यानंतर सत्तास्थापनेला वेग आला आहे. महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे अद्याप निश्वित नसले तरी दिल्लीतून भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे वृत्त माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. यामुळे एकीकडे मिंधे गटात नाराजी असताना दुसरीकडे घटनाबाह्य पद्धतीने खुर्चीवर विराजमान झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे.

आज महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सोपवला. यावेळी त्यांच्याबरोबर दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. राज्यपालांनी शिंदे यांचा राजीनामा स्वीकारला असून नवीन सरकार स्थापन होत नाही तोपर्यंत त्यांची काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करत असल्याचे पत्र सुपूर्द केले.

Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde resigned from his post and the Governor appointed him as caretaker Chief Minister until the next government is sworn in.

