ट्विटरचे ब्लू टिकचे नवे सबस्क्रिप्शन या दिवशी लाँच करणार, मस्क यांचे ट्विट

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि ट्विटरचे मालक एलॉन मस्क यांनी मंगळवारी जाहीर केले की ट्विटरची ब्लू टिक सबस्क्रिप्शन सेवा 29 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुरू केली जाईल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही सेवा परत आणण्यासाठी थोडा विलंब झाला आहे.

मस्क यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ‘ब्लू व्हेरिफाईड सेवा 29 नोव्हेंबरपर्यंत पुन्‍हा लाँच करण्‍यासाठी ते तयार आहेत.’

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022