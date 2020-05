श्रीनगरमध्ये दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांत चकमक, मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद केली

जम्मू-कश्मीरातील श्रीनगरमधल्या नवाकदल भागात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये सोमवारी रात्री उशिरा चकमक उडाली. एका घरामध्ये काही दहशवादी लपून बसले असल्याची पोलिसांना माहिती मिळाली. स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या घराच्या परिसरात रात्री उशिरापर्यंत गोळीबाराचे आवाज येत होते.या चकमकीमुळे श्रीनगरमधली मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. या चकमकीनंतर मंगळवारी पहाटेपासून या संपूर्ण परिसराची पाहणी करण्याचे काम जवानांनी सुरू केले आहे. जम्मू कश्मीर पोलिसांनी ट्विटद्वारे चकमकीच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. पोलिसांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय की जम्मू कश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफचे जवाननवाकदलमधल्या कनेमझार परिसरात आहेत.

#Encounter has started at #Kanemazar #Nawakadal area of #Srinagar . JKP and CRPF are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice

Jammu and Kashmir: An encounter broke out between terrorists and security forces in Nawakadal area of Srinagar on the intervening night of 18-19 May. Mobile internet services have been snapped in Srinagar. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Sg9DEO7t8C

— ANI (@ANI) May 19, 2020