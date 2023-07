लॉर्ड्स कसोटीत गोंधळ, उस्मान ख्वाजा आणि डेव्हिड वॉर्नर MCCच्या सदस्यांशी भिडले

इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात लॉर्ड्स मैदानावर खेळल्या गेलेल्या अ‍ॅशेस 2023च्या दुसऱ्या कसोटीत अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. बेन स्टोक्सच्या धडाकेबाज खेळीव्यतिरिक्त, जॉनी बेअरस्टोचा धावबाद आणि मिचेल स्टार्कच्या झेलने सामन्याच्या अखेरीस रंगत आणली. पण पडद्यामागे आणखी एक वाद निर्माण झाला होता जो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. ऑस्ट्रेलियाचे सलामीवीर उस्मान ख्वाजा आणि डेव्हिड वॉर्नर या वादात अडकले आहेत.

लॉर्ड्स लाँग रूममधून बाहेर पडताना उस्मान ख्वाजा आणि वॉर्नरची काही एमसीसीच्या सदस्यांशी बाचाबाची झाली. यावेळी दोन्ही बाजूंनी जोरदार वाद झाला. यादरम्यान सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाही मदतीला धावून जावे लागले. या मुद्द्यावर माफी मागत एमसीसीने तीन सदस्यांना निलंबित केले आहे.

पाचव्या दिवशी लंचच्या आधी जॉनी बेअरस्टोच्या रनआऊटवरून मोठा गदारोळ झाला होता. बॉल डेड होण्यापूर्वी बेअरस्टोने क्रीज सोडली आणि या संधीचा फायदा घेत अ‍ॅलेक्स कॅरीने त्याला धावबाद केले. ऑस्ट्रेलियासाठी हा सामन्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. ऑस्ट्रेलियन खेळाडू लंचच्या वेळी लॉर्ड्सच्या लाँग रूममधून जात असताना तेथे उपस्थित असलेल्या काही एमसीसीच्या सदस्यांनी कमेंट्स केल्या ज्या उस्मान ख्वाजाला पटल्या नाहीत. त्यामुळे तो उत्तर देण्यास थांबला. यावेळी डेव्हिड वॉर्नरही तेथे पोहोचला, मात्र सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून प्रकरण शांत केले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

Usman Khawaja was pulled by the Lord’s crowd while going for lunch.

