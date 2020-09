अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी माजी अर्थमंत्री पी चिंदबरम यांनी दिल्या खास टिप्स

देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला सल्ला दिला होता. आता माजी अर्थमंत्री पी चिंदबरम यांनीही केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी खास टिप्स दिल्या आहेत. केंद्र सरकारने जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यावे असे चिंदबरम यांनी म्हटले आहे.

4. As last resort, monetise part of the deficit

3. Use the offer of USD 6.5 billion by IMF, WB, ADB etc

1. Relax the FRBM norm and borrow more this year

Here are are some concrete steps to raise money:



ट्विटर करून चिंदबरम म्हणाले की अर्थव्यवस्थेचे पुनुरुज्जीवन करणयसाठी राज्यांचा जीएसटीचा परतावा परत करावा. 50 टक्के गरीब कुटुंबाना रोख रक्कम राशन द्यावे तसेच पायाभूत सुविधांकडे जास्तीत जास्त खर्च करावा असे पी चिंदबरम यांनी म्हटले आहे.

Here are some concrete steps to stimulate demand/consumption and revive the economy:

1. Transfer some cash to the poorest 50 per cent of families

2. Offer food grain to all families, those who need will take it

3.Increase spending on infrastructure projects

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 6, 2020