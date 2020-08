माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी व्हेंटिलेटरवर, शस्त्रक्रियेनंतरही प्रकृती चिंताजनक

देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर दिल्लीतील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पण त्यांची तब्येत खालवत चालली आहे. आज त्यांच्या मेंदूवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतरही त्यांची तब्येत सुधारली नाही. मुखर्जी यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे.

Former Pres Pranab Mukherjee was admitted to Delhi’s Army Hospital on 10 Aug in critical condition. He underwent emergency life-saving surgery for a brain clot. Post-surgery he continues to remain critical on ventilatory support. He also tested COVID-19 positive: Army RR Hospital pic.twitter.com/ODwneA6JBG

मुखर्जी यांनी दिल्लीच्या सैन्याच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्या मेंदूमध्ये रक्ताच्या गाठी झाल्या होत्या. शस्त्रक्रिया केल्यानंतर या गाठे काढण्यात आल्या होत्या. पण तरी त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा नाही. त्यांची तब्येत बिघडत चालली आहे. मुखर्जी यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांची मेंदूची शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली होती. डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्यावर निगराणी ठेवून आहे.

On a visit to the hospital for a separate procedure, I have tested positive for COVID19 today.

I request the people who came in contact with me in the last week, to please self isolate and get tested for COVID-19. #CitizenMukherjee

— Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) August 10, 2020