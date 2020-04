कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी फेसबुक घेऊन येत आहे ‘कॅम्पस फीचर्स’

सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट फेसबुकची सुरुवात कॉलेज ‘कॅम्पस’मध्ये झाली होती. मार्क झुकरबर्गने हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेत असताना आपल्या हॉस्टेलच्या खोलीतून याची सुरुवात केली होती. आता फेसबुक ‘कॅम्पस’ नावाने एका नवीन फिचर्सची टेस्टिंग करत आहे. कॅम्पस नावाच्या फीचर्सचे अॅक्सेस फक्त कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये लॉग इन करण्यासाठी कॉलेज आयडीची आवश्यकता असणार आहे.

हाँगकाँग मधील हॅकर Jane Manchun Wong हिने फेसबुकवर येणाऱ्या या फीचर्स बद्दल सर्वात आधी ट्विट केलं आहे. Jane ही कोणतेही मोबाईल ॲप आणि साईट लॉन्च होण्याआधीच त्याबद्दल माहिती देत असते. तिने ट्विट करत म्हटले आहे की, ‘फेसबुक कॅम्पस या फीचर्स वर काम करत आहे. हे फीचर फक्त विद्यार्थ्यांसाठी असेल. यामध्ये ग्रुप इव्हेंट सारखे ऑप्शन असतील.’ या ट्विटमध्ये तिने एक स्क्रीनशॉट देखील शेअर केला आहे. ज्यामध्ये कॅम्पस फीचर्स आपण पाहू शकता. यात तुम्हाला तुमच्या कॉलेज विषयाची माहिती नोंदवावी लागेल. यानंतरच तुम्ही तुमच्या कॉलेजमधील इतर विद्यार्थ्यांशी कनेक्ट करू शकाल.

Facebook is working on “Campus”, a new space exclusive for college students

There will be Groups, Events, etc for “Campus” spaces pic.twitter.com/cfEwubLxTt

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 9, 2020