तेलगूच्या प्रसिद्ध कोरिओग्राफरची आत्महत्या, भावूक व्हिडीओ शेअर करत सांगितले कारण

कर्जाला कंटाळून तेलगू प्रसिद्ध कोरिओग्राफर चैतन्यने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आंध्रप्रदेशातील नेल्लोर येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी भावूक व्हिडीओ शेअर केला होता.

This is unexpected #Chaitanya master, Suicide isn’t a solution,u are such a talented soul yet couldn’t understand how u could do this. It needs lot of guts to commit suicide,u could’ve used that courage to solve your problems,Super angry&sad on ur death#Dhee#RipChaitanyaMaster pic.twitter.com/6CpAkNvCn4

— Vamc Krishna (@lyf_a_zindagi) April 30, 2023