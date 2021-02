शेतकऱ्य़ांकडून चक्का जाम आंदोलन, दिल्लीत 50 हजार पोलीस तैनात

शेतकर्यांडनी आपल्या मागण्यांसाठी चक्का जाम करून आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभुमीवर राजधानी दिल्लीत 50 हजार पोलीस, अर्धबल सैनिक आणि केंद्रीय राखीव दलाचे सैनिक तैनात केले आहेत. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक मेट्रो स्टेशन्स बंद करण्यात आले आहेत.

आज 12 ते 3 दरम्यान शेतकऱ्य़ांकडूनचक्का जाम करण्याचे घोषित केले होते. संयुक्त किसान मोर्चा या संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली अनेक संघटना एकत्र आल्या आहेत. आज या संघटनानी शांतते चक्का जाम करण्याचे आवाहन केले होते. नागरिकांनी आपली गाडी महामार्गावर एक मिनिट थांबवायची आणि हॉर्न वाजवायचा असे आंदोलनाचे स्वरुप आहे. काँग्रेसने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

दिल्लीच्या मंडी हाऊस, आयटीओ, दिल्ली गेट, विद्यापीठ, लाल किल्ला, जामा मशीद, जनपथ, खान मार्केट, नेहरू प्लेस आणि केंद्रीय सचिवालय हे मेट्रो स्थानक बंद करण्यात आले आहेत.

Entry/exit gates of Khan Market and Nehru Place are closed.

प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसे नंतर पोलीस सतर्क झाले आहेत. बंदोबस्तासाठी अधिक कुमक मागवली असून दिल्लीत कडक सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. संपूर्ण भागावर देखरेख ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्य़ाचाही वापर करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेड्स लावण्यात आले असून काटेरी तारांचे कुंपणही लावण्यात आले आहे.

#WATCH I Delhi: Drone cameras deployed in the national capital to monitor the situation in the wake of ‘Chakka Jaam’ call by farmers; visuals from Tikri border. pic.twitter.com/fQNfd0CNN3

