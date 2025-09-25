Ahilyanagar News – कर्जमाफी करा, कर्जमाफी करा! जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा शेतकऱ्यांच्या घोषणांनी दणाणली, राम शिंदे व मंत्री विखेंसमोर जोरदार मागणी

सामना ऑनलाईन
|

जिल्हा सहकारी बँकेच्या 68व्या सर्वसाधारण सभेत आज शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा ज्वालामुखी फुटला. “कर्जमाफी करा, कर्जमाफी करा!” अशा घोषणांनी संपूर्ण सभागृह दणाणून गेले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या भाषणादरम्यान शेतकऱ्यांनी थेट उठाव केला. “आमचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, आधी कर्जमाफी द्या!” अशी हाक देत शेतकरी विखे यांच्या भाषणातच घुसले.

द्रुतगतीमुळे अहिल्यानगरचा रेल्वे प्रवास झाला सुपरफास्ट! वांबोरी ते राहुरी रेल्वे चाचणी यशस्वी, ताशी 125 कि.मी. वेगाने धावली रेल्वे

जिल्हा सहकारी बँकेची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आलेली होती. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जिल्हा बँकेबद्दल चिंता व्यक्त केलेली होती. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये तोच धागा पकडला. आणि शरद पवार यांचे नाव न घेता जाणता राजाला बँकेची चिंता करायची आवश्यकता नाही. आम्ही त्यासाठी सक्षम आहोत, असे म्हटले. यावेळी सभागृहामध्ये उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी अगोदर आम्हाला न्याय द्या, असे म्हणत त्यांनी विखे यांच्या भाषणादरम्यान कर्जमाफी द्या, कर्जमाफी द्या, अशी मागणी लावून धरली.  दुसरीकडे काही शेतकऱ्यांनी आम्ही नियमित कर्ज भरून सुद्धा आम्हाला एक दमडीही मिळाली नाही. त्याचं काय? असा सवाल उपस्थित केला.

गोंधळामुळे खुद्द पालकमंत्री विखे यांनाही माघार घ्यावी लागली. अखेर शेतकऱ्यांच्या मागणीशी सूर जुळवत, “तुमची जी मागणी आहे, तीच माझीही मागणी आहे. कर्जमाफी दिलीच पाहिजे” असे जाहीर वक्तव्य करावे लागले.

Ahilyanagar News – पावसाने दाणादाण उडवली; 423 गावे बाधित, 84 हजार 860 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान

दुसरीकडे, सभापती आमदार राम शिंदे यांनी बँकेच्या कामकाजाचे कौतुक केले. राज्य सरकारने घोषित केलेली मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याचे वास्तव शिंदेंना कबूल करावे लागले. “खरंच काहींना लाभ मिळाला नाही, काहींनाच मिळाला आहे. सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे” अशी स्पष्ट कबुली शिंदे यांनी दिली.

सभेत शेतकऱ्यांनी प्रचंड आक्रोश व्यक्त केला. “आम्ही नियमित कर्जफेड केली तरी, आम्हाला एक दमडीही मिळाली नाही. पन्नास हजार मिळणार म्हणाले, तेही मिळाले नाही” असा प्रश्नांचा भडीमार केला. परिणामी संपूर्ण सभागृह घोषणांनी दणाणले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मोदींचा जुमला! निवडणूकीपूर्वीच बिहारमधील 75 लाख महिलांच्या खात्यावर जमा होणार प्रत्येकी 10 हजार रुपये

महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुका आधी होणे आवश्यक; सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप याचिकांवर सुनावणीला नकार

हिंदुस्थानी हवाई दलाच्या ताफ्यात 97 तेजस फायटर दाखल होणार, 62 हजार कोटींचा मेगा डिफेन्स करार

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पंचांग पाहणार आहात का? उद्धव ठाकरे यांचा सरकारला सवाल, सातबारा कोरा करण्याची मागणी

आम्ही राजकारणी नाही, शेतकरी आहोत! म्हणून तुम्हाला प्रश्न विचारणं चूक आहे का? मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत सवाल

Mumbai News – कोस्टल रोडवर कारला भीषण आग, घटनेनंतर एक तास वाहतूक बंद

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांची विधाने लाजीरवाणी; मदत करता म्हणजे उपकार करता काय? हर्षवर्धन सपकाळ यांचा हल्लाबोल

Beed News – अतिवृष्टीने आठ एकरवरील सोयाबीन कुजलं, पुरात शेतजमीन वाहून गेली, विवंचनेतून शेतकर्‍याने मृत्युला कवटाळलं

‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’मध्ये विडंबन; समीर वानखेडेंनी खान पिता-पुत्राला हायकोर्टात खेचलं, 2 कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी