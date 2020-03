केरळमध्ये एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांना कोरोनाची लागण, देशात रुग्णांची संख्या 39 वर

केरळमध्ये एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानातील कोरोना बाधितांची संख्या 39 वर पोहोचली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार कुटुंबातील तीन लोक नुकतेच इटलीहून आले होते. इटलीमध्येही मोठ्या प्रमाणात कोरोना वायरस पोहोचला आहे. कोरोना रुग्णांमध्ये एका बाळाचाही समावेश आहे.

केरळचे आरोग्य मंत्री के के शैलजा यांनी सांगितले की हे कुटुंबीय जेव्हा विमानतळावर आले तेव्हा त्यांनी आपल्या यात्रेची माहिती देण्यास नकर दिला. तसेच त्यांनी तपासणीही केली नाही. इतकेच नाही तर इस्पितळात भरती होण्यासाठीही ते तयार नव्हते. लहान बाळ आणि त्याचे पालक इटलीहून परतले होते. तिथून आल्यानंतर त्यांनी काही नातेवाईकांचीही भेट घेतली. त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये लक्षणे दिसल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

Kerala Health Minister KK Shailaja: 5 more #Coronavirus cases have been reported in Pathanamthitta. We are tracing their contact history. They are under medical treatment. People coming from other countries should show responsibility&get a medical checkup done as they reach India pic.twitter.com/sigTOXcwuU

