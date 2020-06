आज राज्यात आढळले कोरोनाचे 5 हजार 257 रुग्ण

राज्यात आज कोरोनाचे 5 हजार 257 रुग्ण आढळले अहेत. तसेच 2 हजार 385 रुग्ण बरे झाले आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली आहे.

राज्यात एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 1 लाख 69 हजार 883 वर पोहोचली आहे. तसेच आतापर्यंत 88 हजार 960 रुग्ण बरे झाले असून सध्या सक्रिय रुग्णांची संख्या ही 73 हजार 298 इतकी आहे.

तर मुंबईत 1226 रुग्ण आढळले असून मुंबईतील एकूण रुग्णांची संख्या 76 हजार 765 वर पोहोचली आहे. राज्यात 181 कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला असून एकूण मृत्यूंचा आकडा 7 हजार 610 वर पोहोचला आहे. तर मुंबईत 23 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून आतापर्यंत 4 हजार 463 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

राज्यात 6 लाख 7 हजार 285 नागरिक क्वारंटाईन करण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. तसेच 725 नागरिकांनी क्वारंटाईन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यात 4 हजार 743 पोलीस कर्मचार्यांकना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यापैकी 3 हजार 637 कर्मचारी बरे झाले आहेत. तसेच आतापर्यंत 59 पोलीस कर्मचार्यांाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

6,07,825 people have been quarantined & 752 were found violating the quarantine.

The state govt is running 10 relief camps where 104 migrant labourers have been given refuge with food & necessities.

1,335 offences have been registered for illegal transport.

