‘सक्तीचं धर्मांतरण गंभीर बाब, देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक’, सुप्रिम कोर्टाची टिप्पणी, केंद्रालाही नोटीस

सक्तीच्या धर्मांतरण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सोमवारी सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीचे धर्मांतरण ही गंभीर बाब असून देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.

सक्तीचे धर्मांतरण हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेवरही परिणाम होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून 22 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. सक्तीच्या धर्मांतराची प्रकरणे रोखण्यासाठी कोणती पावले आणि खबरदारी घेतली हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

सक्तीच्या धर्मांतर विरोधात ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दबाव, लोभ किंवा फसवणूक करून धर्मांतर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी उपाध्याय यांनी याचिकेत केली होती. यावर आज सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ‘अशा प्रकारचे धर्मांतर आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर होते. या परिस्थितीत सरकार काय करत आहे? राज्यांचे कायदे असू शकतात, केंद्रानेही हस्तक्षेप करावा.’

Supreme Court asks Centre to make its stand clear & file an affidavit on a plea seeking stringent steps to control fraudulent and deceitful religious conversion. SC posts the matter hearing for November 28.

— ANI (@ANI) November 14, 2022