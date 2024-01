राजकारणाच्या मैदानात अंबाती रायडू 9 दिवसात ‘आऊट’, YSRCP पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा

टीम इंडियाचा माजी खेळाडू अंबाती रायडू याने क्रिकेटच्या मैदानामध्ये गोलंदाजांना घाम चांगलाच घाम फोडला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि आयपीएलमध्येही त्याने चमकदार कामगिरी केली. मात्र क्रिकेट सोडून राजकारणाच्या मैदानात उडी घेतलेला रायडू अवघ्या दिवसात बाद झाला आहे. अंबाती रायडू याने अवघ्या 9 दिवसात राजकारण सोडले आहे. स्वत: एक्स (ट्विटर)वर पोस्ट करून त्याने ही माहिती दिली.

अंबाती रायडू याने गतवर्षी 28 डिसेंबर रोजी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या उपस्थितीत युवजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पार्टी (वायएसआरसीपी) मध्ये प्रवेश केला होता. आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री नारायण स्वामी आणि खासदार पेद्दीरेड्डी मिथून रेड्डीही यावेळी उपस्थित होते. मात्र आता रायडूने ट्विट करत राजकारणापासून काही काळ लांब राहणार असल्याचे म्हणत वायएसआरसीपीला रामराम केला आहे.

शनिवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास अंबाती रायडू याने यासंदर्भात ट्विट केले आहे. ‘मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की, मी वायएसआरसीपी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच मी काही काळ राजकारणापासून दूर राहणार आहे. पुढे जो निर्णय घेईल त्याबाबत आपल्याला नक्की माहिती देईन’, असे ट्विट रायडूने केले आहे.

This is to inform everyone that I have decided to quit the YSRCP Party and stay out of politics for a little while. Further action will be conveyed in due course of time.

Thank You.

— ATR (@RayuduAmbati) January 6, 2024