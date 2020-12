माजी क्रिकेटर मोहम्मद अझरुद्दीनच्या गाडीचा भीषण अपघात, थोडक्यात बचावला

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार आणि काँग्रेस नेते मोहम्मद अझरुद्दीन यांच्या गाडीला भीषण अपघात झाला आहे. राजस्थानमधील सवाई माधोपूर येथे हा अपघात झाला असून माजी क्रिकेटर मोहम्मद अझरुद्दीन थोडक्यात बचावला आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

वृत्तानुसार, मोहम्मद अझरुद्दीन आपल्या कुटुंबासह रणथभौर येथे जात असताना लालसोट कोटा महामार्गावर त्याच्या गाडीला अपघात झआला. अपघातानंतर गाडीने दोन-तीन पलट्या खाल्ल्या. या अपघातात अझरुद्दीन थोडक्यात बचावला असून त्याच्यासोबत असणाऱ्या एका व्यक्तीला दुखापत झाली आहे. अपघातात गाडीचे मात्र मोठे नुकसान झाले आहे. अपघातानंतर अझरुद्दीनला दुसऱ्या गाडीने हॉटेलवर पोहोचवण्यात आले.

Former Cricketer Mohammad Azharuddin’s car met with an accident in Soorwal, Rajasthan earlier today.

He is unhurt, as per his personal assistant. pic.twitter.com/3hpKRNMMYm

— ANI (@ANI) December 30, 2020