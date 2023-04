आधी काँग्रेसचा राजीनामा, आता भाजप प्रवेश… एके अँटनींच्या मुलाच्या निर्णयावरून चर्चा

काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी संरक्षण मंत्री एके अँटनी यांचे पुत्र अनिल अँटनी यांनी गुरुवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील वादग्रस्त बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर टीका करणारे ट्विट केल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमधील सर्व भूमिकांचा राजीनामा दिला होता.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, व्ही मुरलीधरन आणि भाजपच्या केरळ युनिटचे प्रमुख के सुरेंद्रन यांनी एका औपचारिक कार्यक्रमात काँग्रेसच्या माजी नेत्याचे त्यांच्या पक्षात स्वागत केले.

Shri @anilkantony joins BJP in presence of Shri @PiyushGoyal at party headquarters in New Delhi. #JoinBJP https://t.co/yQXskBy8JM

— BJP (@BJP4India) April 6, 2023