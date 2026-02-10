प्रमोशनसाठी २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितली, लीलावती रुग्णालयाने परमबीर सिंग यांची कार्यकारी संचालकपदावरून केली हकालपट्टी

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मुंबईतील प्रसिद्ध लीलावती रुग्णालयाने परमबीर सिंग यांची कार्यकारी संचालक (Executive Director) पदावरून तडकाफडकी हकालपट्टी केली आहे. रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याकडे प्रमोशनसाठी २५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लीलावती रुग्णालयातील एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्याने व्यवस्थापनाकडे तक्रार केली होती की, परमबीर सिंग यांनी त्याला प्रमोशन मिळवून देण्याच्या बदल्यात २५ लाख रुपयांची मागणी केली. या तक्रारीची दखल घेत रुग्णालय प्रशासनाने अंतर्गत चौकशी केली आणि त्यानंतर सिंग यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला.

लीलावती रुग्णालयाचे विश्वस्त अजय कपूर यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णालयाची प्रतिमा मलिन होऊ नये आणि अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. सिंग यांनी यापूर्वीच रुग्णालयातील आपल्या कामाला सुरुवात केली होती, मात्र या आरोपामुळे त्यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे.

