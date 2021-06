फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या श्रीमुखात लगावली; दोन जणांना अटक

फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे दक्षिण-पूर्व फ्रान्सच्या दौऱ्यावर असताना एका व्यक्तीने त्यांच्या कानशिलात लगावली आहे. वृत्तसंस्था ‘एएफपी’नुसार, याप्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्या व्यक्तींची चौकशी सुरू आहे.

अलीकडेच फ्रेंच सैन्यदलात सेवा देणाऱ्या एका गटाने राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना इस्लाम धर्माविषयी सूचना दिली होती. या गटाचे म्हणणे आहे की, इस्लाम धर्मला सवलती दिल्यामुळे फ्रान्सचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. फ्रेंच सैन्यात सेवा देणाऱ्या सैनिकांच्या या गटाचे हे पत्र रूढ़िवादी मासिक Valeurs Actuelles मध्ये प्रसिद्ध झाले होते.

