बेकायदा दारू विक्रेत्याच्या अंत्यसंस्कारालाही जाऊ नका, गडचिरोलीतील मन्नेराजाराम गावाचा ठराव

सामना ऑनलाईन
|

विदर्भात वर्धा व गडचिरोली जिह्यात दारूबंदी आहे तरीही अवैध मार्गाने दारूची विक्री सुरू असते. याविरोधात अतिदुर्गम मन्नेराजाराम गावाने दारूबंदीच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकत ग्रामसभेत महत्त्वाचा ठराव केला आहे. यात गावाकऱयांना अवैध दारू विक्रेत्याच्या अंत्यसंस्कारातही सहभागी होऊ नका असे आवाहन करण्यात आल्यामुळे मद्य विक्रेत्यांमध्ये खळबळ माजली आहे.

मुक्तीपथ गाव संघटना, ग्रामपंचायत, पेसा ग्रामसभा, पोलीस विभाग, गोटुल समिती, मुक्तीपथ-शक्तीपथ महिला संघटना, युवक संघटना तसेच शेजारच्या येचली आणि बामनपल्ली गावातील पदाधिकारी यांच्या संयुक्त पुढाकारातून हा ठराव घेण्यात आला आहे. यामध्ये दारू विक्रीवर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला असून विक्री करणाऱयांवर 20 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे ठरविण्यात आले आहे. दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी गावकऱयांनी जनजागृती रॅलीचे आयोजन केले. दारू विक्रेत्यांना शिक्षा देण्याऐवजी गांधीगिरीचा मार्ग स्वीकारत पुष्पगुच्छ देऊन समज देण्यात आली. यापुढे दारू विक्री सुरू राहिल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असा इशारा देण्यात आला.

महिला व युवकांचा पुढाकार

दारूबंदी मोहिमेत महिलांची लक्षणीय उपस्थिती होती.युवक संघटनांनीदेखील या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवला. युवकांनी आपल्या भविष्यासाठी दारूविरहित वातावरणाची गरज अधोरेखित केली. ग्रामसभेच्या निर्णयाला न्याय्य मानून दारू विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यास प्रशासनही तत्पर राहील, असे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे गावकऱयांचा आत्मविश्वास वाढला असून या मोहिमेला बळकटी मिळाली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दक्षिण कोरियाने हिंदुस्थानला झुंजवले, थरारक संघर्षानंतर हिंदुस्थानने 2-2 बरोबरी साधली

फिटनेस चाचणीत विराटला विशेष सूट, विराटची चाचणी लंडनमध्ये झाल्याने बीसीसीआयवर टीका

आनंदाचा क्षण काही क्षणातच दुःखात बदलला! चेंगराचेंगरीवर अखेर तीन महिन्यांनी विराटने सोडले मौन

2027 च्या वर्ल्ड कपमध्ये रोहित-विराट खेळू शकतात – आकाश चोप्रा

विमानतळावरून हायड्रोपोनिक गांजा जप्त

अभ्युदय नगर पुनर्विकासासाठी तीन कंपन्यांमध्ये स्पर्धा

मानकुंवर देशमुख प्रभारी मुख्य सरकारी वकील

20 हजारांची लाच घेताना शिधावाटप निरीक्षक ट्रप

गैरसमजुतीतून बलात्काराची तक्रार; 51 दिवसांनंतर तुरुंगातून सुटका, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय