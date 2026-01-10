भाजपने परवानगी दिली तर शिंदेंचा टांगा पलटी करेन! गणेश नाईक यांनी दिला आवाज

सामना ऑनलाईन
|

एकनाथ शिंदे यांच्या आधी तीन वेळा मी या जिह्याचा पालकमंत्री होतो. त्यामुळे त्यांनी मला हलक्यात घेऊ नये. भाजपने जर परवानगी दिली तर एकनाथ शिंदे यांचा टांगा पलटी करून घोडे फक्त फरारच नाही तर बेपत्ता करेन, असा आवाज वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिला.

एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना नाईक यांनी आज थेट शिंदे यांचे नाव घेऊन तोफ डागली. एकनाथ शिंदे नेहमीच म्हणतात, मला हलक्यात घेऊ नका, नाहीतर टांगा पटली घोडे फरार. ते मात्र मला हलक्यात घेतात. कल्याण ग्रामीणमधील 14 गावे नवी मुंबई महापालिकेत घ्यावीत, हा प्रस्ताव सर्वप्रथम मी मांडला होता. ज्या अटी आणि शर्ती टाकण्यात आल्या होत्या, त्यानुसारच ही गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करणे आवश्यक होते. मात्र तसे काहीच घडले नाही. या 14 गावांचा प्रस्ताव मंजूर करताना मला विचारात न घेता हलक्यात घेतले गेले, असे नाईक म्हणाले.

तीन हजार कोटींचा घोटाळा

नवी मुंबई महापालिकेच्या महासभेची मुदत संपली त्यावेळी तीन हजार कोटींच्या ठेवी होत्या. मात्र प्रशासकाच्या कारभारात दोन हजार 200 कोटी रुपयांच्या ठेवी काढण्यात आल्या. सुमारे तीन हजार कोटींचा घोटाळा करून शिंदे गटातील माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात निधीची उधळपट्टी करण्यात आली. एका एका प्रभागात शंभर-शंभर कोटींची कामे काढली. या कामांची चौकशी आता निवडणूक झाल्यानंतर सुरू करण्यात येणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शिंदे गटाला दिलासा नाहीच, भाजप उमेदवाराची उमेदवारी कोर्टाकडून वैध

best-bus

‘बेस्ट’ला वाचवण्यासाठी कामगार संघटना एकवटल्या; खासगीकरणाविरोधात संयुक्त कामगार कृती समिती आक्रमक, आज परळमध्ये मेळावा; आंदोलनाची रणनीती ठरवणार

निवडणुकीसाठी विविध एनओसींच्या सक्तीविरोधातील याचिका फेटाळली, हायकोर्टाचा याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार

ज्येष्ठ नागरिकांचा पाठिंबा शिवसेनेलाच

शिवशक्तीचे तुफान… नाशिकमध्ये शिवसेना-मनसेची दणदणीत, खणखणीत विराट सभा; बोगस मोदी गॅरंटी नाही! हा ठाकरेंचा शब्द आहे!! उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे जनतेला वचन

भाजपच्या झुंडशाहीविरोधात उभे ठाका – उद्धव ठाकरे

पैसे वाटा-सत्ता मिळवा हेच सध्या चाललंय – राज ठाकरे

छत्रपती संभाजीनगरात आज शिवगर्जना! उद्धव ठाकरे यांची तोफ धडाडणार

माझ्याकडे अमित शहांच्या घोटाळ्याचा पेन ड्राइव्ह; मी तोंड उघडले तर देश हादरेल, ममता बॅनर्जींचा इशारा